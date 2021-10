19 out 2021

Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 19 out 2021

Os atos convocados para acontecer na noite desta segunda-feira, visando relembrar os dois anos do início de uma onda de protestos no Chile, deixaram, pelo menos, dois mortos e 450 detidos.

As informações são Carabineros, a polícia militarizada do país, que ainda divulgou nesta terça-feira o registro de, no mínimo, 480 manifestações de violência, como barricadas, roubos, destruição de mobiliário público, ataques à quartéis.