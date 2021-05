O Chile registrou nesta terça-feira 3.198 novos casos de covid-19, a marca mais baixa desde o início de março - quando a segunda onda se agravou e levou o sistema hospitalar ao limite - e que mostra inícios de que a pandemia está sendo reduzida em paralelo ao avanço da vacinação.

Embora o número de novas infecções seja sempre menor às terças-feiras, devido ao atraso na realização de testes de PCR aos fins de semana, não havia uma terça-feira com tão poucos contágios desde 3 de março, de acordo com os números do Ministério da Saúde.