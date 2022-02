O Chile registrou 201 mortes por covid-19 nesta quinta-feira, o maior número de óbitos desde julho de 2020, devido ao avanço da variante ômicron, que também elevou o número de infecções para 35.789 nas últimas 24 horas.

Desde sua chegada em dezembro do ano passado, essa cepa elevou o número de infectados para números nunca antes vistos e recentemente causou uma escalada no número de pacientes com doenças graves e mortes.