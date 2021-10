30 out 2021

EFE Santiago 30 out 2021

As autoridades de saúde do Chile relataram nesta sexta-feira 2.379 novos casos de covid-19, elevando o total de pessoas na fase ativa da doença no país para 11.113, um patamar que não era registrado desde meados de julho.

Apesar de ter controlado a pandemia há meses, o Chile está vivendo um aumento do número de contágios, que nas últimas duas semanas foi de 85%, de acordo com o Ministério da Saúde (Minsal).