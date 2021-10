30 out 2021

EFE Santiago 30 out 2021

O Chile registrou neste sábado, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 2 mil novos casos de covid-19, um pequeno aumento que as autoridades sanitárias atribuíram ao relaxamento das medidas de saúde e fizeram um apelo para que as pessoas recebam a dose de reforço para impedir novas infecções.

"É essencial reforçar essas medidas em todas as nossas atividades diárias, pois com o tempo a percepção de risco diminui e devemos de ser claros que a pandemia não acabou", disse o ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris.