O Ministério da Saúde do Chile registrou, nesta sexta-feira, 5.325 novos casos de Covid-19, o maior número desde a fase mais difícil da pandemia, em junho de 2020, quando as infecções chegaram a quase 7 mil.

Diante desse aumento significativo de casos no país, que após o retorno às atividades no final do verão apresentava em média 4 mil novas infecções por dia, o ministro da Saúde, Enrique Paris, insistiu no apelo para manter medidas de proteção e respeitar as quarentenas.