O Ministério da Saúde do Chile registrou, nesta sexta-feira, 6.574 novos casos de Covid-19, chegando ao segundo dia consecutivo com mais de 6 mil infecções, e relatou 109 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da doença.

Com esses números, o total de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no país desde o início da pandemia chega a 1.235.778, dos quais 37.663 pacientes se encontram na fase ativa do vírus.