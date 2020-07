O Ministério da Saúde do Chile registrou 1.773 novos casos do novo coronavírus nesta quarta-feira, marcando o segundo dia consecutivo com menos de 2 mil infecções, enquanto que o número de mortes diminuiu em relação aos dias anteriores, ficando em 38.

Desta forma, o número total de casos confirmados agora é de 351.575, com 9.278 vítimas.