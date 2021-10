As autoridades sanitárias do Chile confirmaram nesta quinta-feira 2,2 mil novos casos de covid-19, o maior número desde meados de julho, e apelaram para que as pessoas recebam as doses de reforço da vacina para travar este leve, mas sustentado pico de infecções que começou há semanas.

"Os casos estão aumentando e é importante que as pessoas tenham a imunidade necessária para evitar hospitalizações e a disseminação do vírus", disse o ministro da Saúde, Enrique Paris.