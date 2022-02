O Chile registrou, nesta quinta-feira, um novo recorde histórico de casos de covid-19, com 35.197 diagnósticos e uma taxa de positividade acima de 23% pela primeira vez em meses devido ao avanço da variante ômicron, que no último mês piorou drasticamente a situação sanitária.

O país estava com a pandemia sob controle e com baixíssimos índices de positividade em torno de 2% praticamente desde agosto do ano passado, mas a cepa provocou uma escalada de casos em janeiro para níveis nunca antes vistos.