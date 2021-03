O Chile registrou 4.948 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, após vários dias ultrapassando a barreira dos 6 mil, e contabilizou 25 mortes nas últimas 24 horas, deixando o saldo total desde o início da pandemia em 942.958 infectados e 22.384 vítimas.

O país vive os momentos mais críticos da segunda onda da pandemia, que começou em dezembro do ano passado com a chegada do verão e se agravou a partir de fevereiro, pico das férias.