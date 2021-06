O registro de novas infecções no Chile diminuiu 13% nos últimos sete dias, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde, no mesmo dia em que foram registrados 6.770 casos e 119 mortes.

Os dados de novas infecções reforçam a tese defendida ontem pelas autoridades de que o número de pacientes se estabilizou, após várias de um aumento significativo de casos, chegando a registrar mais de 8 mil infectados por dia e colocar os hospitais no limite.