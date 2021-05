O Chile confirmou, nesta sexta-feira, 8.680 novos casos de covid-19, que é o segundo maior número desde o início da pandemia e é registrado apesar do bem-sucedido do processo de vacinação realizado pelo país com mais de 51% da população-alvo totalmente imunizada.

"Estamos preocupados com este aumento de casos. O mais importante é, enquanto os cidadãos continuam sua imunização, manter sempre medidas de autocuidado", reconheceu o ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris.