O Ministério da Saúde do Chile reportou nesta segunda-feira 1.903 novos casos de coronavírus, o que faz com que o total no país se aproxime dos 400 mil, com 399.568, enquanto o número de mortes por Covid-19 subiu para 10.916, com outras 64 confirmadas hoje.

Das novas infecções, 1.265 são sintomáticas e 580, assintomáticas, enquanto do número total de casos até hoje. Ainda segundo o ministério, 16.188 pacientes estão na fase ativa do vírus SARS-CoV-2 e 372.464 já se recuperaram.