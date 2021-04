As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta segunda-feira que suspenderão os confinamentos em mais de dez localidades de Santiago após um mês de quarentena total, um anúncio que veio após vários dias com o número diário de novas infecções abaixo de 7 mil.

"Abril foi um dos meses mais complexos em termos da pandemia, por isso agora é essencial que todos nós cooperemos para continuarmos avançando", declarou a subsecretária de saúde pública, Paula Daza, em entrevista coletiva.