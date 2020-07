O Ministério da Saúde do Chile divulgou nesta terça-feira que foram registrados mais 1.835 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa uma queda de 15% na comparação com a semana passada, e 37% com a anterior.

Além disso, o total de testes com resultado positivo desde o início da pandemia da Covid-19, é de 319.493.