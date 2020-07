O Ministério da Saúde do Chile divulgou nesta quarta-feira que foram registrados mais 2.650 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva o total desde o início da pandemia da Covid-19 para 282.043.

O número de mortes contabilizado nas últimas 24 horas, de acordo com a pasta, foi de 65, aumentando para 5.753 o total no país.

Hoje, as autoridades locais ainda divulgaram que serão prorrogadas por mais uma semana as medidas de confinamento impostas em 63 bairros de diversas regiões do país, o que afeta 9 milhões de pessoas.

Entre as zonas em que a população está obrigada a ficar em casa, está a Metropolitana, que compreende Santiago. Outra área crítica é o norte do território, mais especificamente em Antofagasta e Tarapacá.

O subsecretário de Redes Assistenciais do Ministério da Saúde, Arturo Zúñiga, ainda revelou que 2.075 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva, sendo que 1.720 respiram com ajuda de aparelhos. Ao todo, 407 pessoas estão em estado crítico. EFE

mjca/bg