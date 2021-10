10 out 2021

Santiago do Chile

Santiago do Chile 10 out 2021

Um adulto é vacinado no Chile. EFE/Arquivo

O Chile superou neste domingo, pelo terceiro dia seguido, a barreira dos 1.000 casos de infecção pelo novo coronavírus, dez dias depois do fim do toque de recolher e mais de duas semanas após a comemoração da independência do país.

O ministro da Saúde, Enrique Paris, afirmou, no entanto, que a quantidade de pessoas internadas com covid-19, em estado grave nos hospitais chilenos é considerado baixo.