As autoridades sanitárias do Chile relataram 3.058 novos casos de coronavírus nesta sexta-feira, elevando o total para 309.274 desde o início da pandemia, e disseram que o país ainda está no que chamaram de "melhora moderada".

As novas infecções pelo vírus SARS-CoV-2 diminuíram em território chileno na última semana, assim como o número de testes positivos, segundo o ministro da Saúde, Enrique Paris.