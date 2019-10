30 out 2019

EFE Santiago 30 out 2019

O décimo segundo dia de protestos no Chile foi marcado pela bipolaridade entre manifestações pacíficas e distúrbios, que foram dispersados nesta terça-feira com gás lacrimogêneo e balas de borracha, algo que está se tornando rotina nos protestos que acontecem no país contra a desigualdade social.

Enquanto na Praça Itália, milhares de pessoas protestavam em um ambiente festivo, com bandeiras e palavras de ordem contra o governo de Sebastián Piñera, a poucos metros, grupo de encapuzados entrou em conflito com os carabineiros (polícia militarizada).

A mobilização de hoje pretendia chegar pacificamente ao Palácio de La Moneda (sede do governo), mas os policiais trabalharam para impedir que chegassem ao local. Quando os manifestantes tentaram avançar, os carabineiros lançaram bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água.

A expectativa era que os atos convocados para esta terça repetisse a manifestação da última sexta, quando 1,2 milhão de pessoas se aglomeraram na praça. Mas as ações das forças de segurança impediram que chegassem a La Moneda.

Após 12 dias de protestos, o balanço oficial do governo contabiliza 20 mortos e segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile (INDH), foram 3.535 detenções em todo o país e 1.132 civis feridos.

As ações dos carabineiros durante a repressão dos protestos foram criticadas hoje pelo diretor do INDH, Sergio Micco, que solicitou ao governo que obrigue a polícia a cumprir com os protocolos estipulados por lei.