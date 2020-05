O Chile registrou nesta terça-feira a maior marca de novos casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com a inclusão de 1.658 registros no boletim apresentado pelo Ministério da Saúde, que elevam o total para 31.721.

Segundo os dados de hoje, dos contágios acrescentados, 1.479 são de pessoas que tinham algum tipo de sintoma, enquanto 179 são considerados assintomáticos.

Além disso, de ontem para hoje, subiu em 12 o número de mortos, o que faz com que a quantidade no território chileno desde o início da pandemia da Covid-19 seja de 335.

De acordo com os dados oficiais, a ocupação no país dos leitos de terapia intensiva chega a 77%, enquanto apenas na região metropolitana de Santiago é de 87%.

Um estudo publicado pela Universidad do Chile aponta que na próxima semana deverá acontecer a saturação completa do sistema de saúde público local.

Atualmente, 604 pessoas estão em UTIs no país, sendo que 494 delas contam com aparelhos de respiração artificial no tratamento. O número de pacientes que está em estado crítico é de 113. EFE

mjca/bg