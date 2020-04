As autoridades sanitárias do Chile relataram nesta quarta-feira 13 novas mortes pela Covid-19, o maior aumento desde que o vírus chegou ao país, elevando o total de vítimas para 160, além de 11.296 infecções, 464 delas de ontem para hoje.

O subsecretário de Redes de Saúde, Arturo Zúñiga, relatou que dez dos 13 óbitos ocorreram na Região Metropolitana de Santiago. Os outros três residiam nas regiões de Bíobio, Araucanía e Valparaíso.

Zúñiga teve uma abordagem positiva quanto aos números epidemiológicos e declarou que o número de contágio diário nas últimas duas semanas permaneceu entre 400 e 500.

Desde que o primeiro caso foi detectado no país, em 3 de março, 5.386 pessoas já se recuperaram do coronavírus e atualmente há 309 pacientes em ventilação mecânica, dos quais 66 estão em estado considerado crítico.

De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, 128.722 testes foram realizados em todo o país desde a chegada do vírus SARS-CoV-2, dos quais 6.365 foram realizados nas últimas 24 horas, tendo aumentado de um para 40 o número de laboratórios dispostos a fazê-los desde o início da pandemia.

O Chile, segundo país com mais de coronavírus na América do Sul, atrás apenas do Brasil, está em estado de emergência desde 18 de março, com toque de recolher das 22h às 5h do dia seguinte em todo o país. Não há quarentena obrigatória em território nacional, mas apenas em regiões específicas. EFE

pnm/dr