O governo do Chile anunciou nesta quinta-feira que fechará novamente suas fronteiras ao longo do mês de abril para tentar conter a pandemia, que continua batendo recordes diários e neste dia registrou 7.830 novas infecções, ultrapassando um milhão de casos no total.

As viagens ao exterior serão restritas ao longo deste mês tanto para chilenos como para estrangeiros residentes no país e só serão permitidas através de uma autorização extraordinária por razões humanitárias urgentes e qualificadas, tratamentos de saúde ou providências essenciais para o bom funcionamento do país.