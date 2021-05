As autoridades de saúde do Chile informaram nesta quinta-feira que mais de 50% da população-alvo no país recebeu duas doses de vacina contra a covid-19, o que representa mais de 7,6 milhões de pessoas.

"Há uma necessidade de conscientizar a população sobre a necessidade de se vacinar. Temos as vacinas e os profissionais, agora é com vocês", disse o ministro da Saúde, Enrique Paris, em entrevista coletiva.