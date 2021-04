As autoridades de saúde do Chile anunciaram nesta quarta-feira que a taxa de testes PCR que deram positivo para covid-19 foi de 13,8%, a mais alta no país desde o primeiro pico da pandemia, em julho do ano passado, e mostraram preocupação com o fraco cumprimento da quarentena em vigor na capital, Santiago, desde sábado.

Muitos carros, pessoas passeando em grande número pelas ruas e longas filas nas lojas de bens de primeira necessidade foram algumas das imagens dos últimos dias na capital chilena, o que levou o ministro da Saúde, Enrique Paris ,a reiterar a necessidade de cumprimento das restrições sanitárias.