Autoridades sanitárias do Chile reportaram neste domingo 1.921 novos casos de covid-19 no país, superando novamente a marca de 10 mil casos ativos em meio a um aumento de contágios após as celebrações de fim de ano.

Com os novos dados, o Chile passa a totalizar mais de 1,8 milhão de contágios de coronavírus desde o início da pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde (Minsal), a variante ômicron se tornou a segunda mais circulante depois da delta, apesar de ter surgido recentemente, durante os últimos dias de novembro.

A taxa de positividade, entretanto, foi de 3,1% em todo o Chile, o nível mais alto desde 30 de novembro. Na Região Metropolitana, que comporta a capital e de mais de 7 milhões de pessoas, o número continua sendo de 3%, enquanto na região nortista de Tarapacá subiu para 10%.

Uma taxa de positividade - o número de infecções detectadas a cada 100 testes de PCR realizados - inferior a 5% durante duas semanas consecutivas é um dos critérios epidemiológicos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para considerar a pandemia sob controle.

O Chile apresenta uma variação de mais 19% de casos nos últimos sete dias e o Ministério da Saúde já anunciou medidas para conter um avanço acelerado do vírus, levando em conta a transmissão comunitária de ômicron, que já foi confirmada.

Uma delas é antecipar a segunda dose de reforço, inicialmente anunciada pelo governo para a segunda quinzena de fevereiro, mas agora agendada para este mês, segundo o ministro da Saúde, Enrique Paris.

"Se toda a Região Metropolitana continuar subindo no ritmo atual, provavelmente teremos que tomar uma medida, mas que envolva toda a região, para evitar que isto aumente. Peço às pessoas que assumam a responsabilidade", disse Paris a um canal de televisão local.

Até o momento, mais de 10,6 milhões de doses de reforço já foram administradas no país e 92,1% da população-alvo - quase 15 milhões de pessoas - contam com duas doses ou dose única. EFE