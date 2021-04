Gustavo Gatica, o jovem que ficou cego devido à violência policial no Chile, será o protagonista de uma série que busca "despertar a consciência internacional" a respeito da violação dos direitos humanos durante os protestos de 2019 no país, disse à Agência Efe o diretor da obra, Hernán Caffiero.

"El estallido", produzido pela mexicana BTF Media, abordará o processo de reconstrução vivido por Gatica e sua família desde que, no dia 8 de novembro de 2019, o jovem foi atingido no rosto por dois tiros de um agente a poucos metros de distância, no contexto da maior crise vivida no Chile desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet.