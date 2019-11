Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas do Chile nesta sexta-feira, duas semanas após o início dos protestos no país que já deixaram pelo menos 20 mortos, para mostrar que o descontentamento com a desigualdade social segue vivo.

Os cidadãos lotaram as ruas de Santiago, assim como em outras cidades como Valparaíso, Concepción e Punta Arenas.