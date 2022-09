Com a opinião geral de que a atual Constituição, redigida durante a ditadura de Augusto Pinochet em 1980, deve ser alterada, os chilenos participarão no domingo de um plebiscito sobre o novo texto, divididos entre aqueles que veem como uma oportunidade histórica para recuperar direitos e aqueles que acreditam que ele restringe liberdades.

Apesar do fato de nas últimas semanas várias pesquisas terem favorecido a opção "Rechaço", a deputada comunista Karol Cariola mostrou-se otimista com a aprovação do projeto, considerando-o "uma oportunidade histórica" ??para recuperar recursos e garantir direitos fundamentais, bem como para seu caráter igual.