A emergência internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido ao novo coronavírus pode ajudar a coordenar a prevenção global, mas "não deveria levar ao pânico", comentou nesta sexta-feira o embaixador da China na ONU, Chen Xu, em Genebra.

"Não há razão para darmos as costas à OMS, eles consideraram necessário tomar a decisão e suas recomendações ajudarão a coordenar as ações entre todos os Estados-membros", opinou o diplomata em entrevista coletiva na sede da organização um dia após o alerta global.

Chen reconheceu que a declaração pode ter certo impacto psicológico na opinião pública, dentro e fora da China, "já que muita gente não conhece seu verdadeiro significado e precisa digeri-lo, mas não deveria entrar em pânico".

Segundo o diplomata, o ideal é que essa declaração de emergência internacional também não incentive medidas "excessivas" ou "irracionais".

A declaração foi anunciada quinta-feira pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, que disse ser motivada não pela situação na China, mas pelo aumento de casos em outros países e pelo medo de que o coronavírus chegue a lugares com recursos insuficientes para combater este tipo de epidemia.

Segundo o embaixador, a China "está preparada para mostrar sua solidariedade com os países com sistemas de saúde mais fracos". Chen também reconheceu o forte impacto econômico que a epidemia pode ter em seu país e ressaltou a necessidade de a China continuar recebendo equipamentos do exterior, como máscaras e outros meios de proteção à saúde.

"Estamos confiantes de que venceremos a luta contra o vírus. O presidente, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Keqiang, estão liderando a mobilização de toda a China", analisou. EFE

abc/vnm

(vídeo)