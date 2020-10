A China encontrou, pela primeira vez, uma amostra viva do coronavírus SARS-CoV-2 na embalagem de pacotes de bacalhau congelados importados recebidos no porto de Qingdao, palco do mais recente surto no país asiático.

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China indicou que é "a primeira vez que se confirma fora de um laboratório que este novo coronavírus pode sobreviver por um longo período fora da embalagem de produtos em condições especiais de transporte refrigerado".