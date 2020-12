A China informou nesta segunda-feira que voltou a encontrar vestígios do novo coronavírus em embalagens de produtos congelados importados do Brasil e do Uruguai, como relatado pelas autoridades sanitárias da cidade de Wuhan, no centro do país.

Os vestígios do coronavírus nas embalagens de carne suína brasileira e bovina uruguaia congeladas apareceram após testes de ácido nucléico realizados no último sábado naquela cidade, informou a comissão local de saúde em nota.