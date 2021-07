O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian. EFE/Arquivo

O governo da China, através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, acusou nesta terça-feira os Estados Unidos de serem a fonte da maioria dos ciberataques do mundo e de realizar escutas "tanto de rivais como de aliados".

Zhao respondeu assim às acusações de Otan, EUA e países como Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão sobre o suposto envolvimento da China com o ciberataque global contra a Microsoft que afetou cerca de 250 mil clientes no mundo todo em março deste ano.