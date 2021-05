A China investirá US$ 3 bilhões nos próximos três anos para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar as consequências da pandemia do coronavírus, segundo anunciou nesta sexta-feira seu presidente, Xi Jinping, que pediu ainda que o vírus não seja politizado, durante seu discurso no G20 da Saúde realizado em Roma.

"Continuando nosso apoio à solidariedade global contra a Covid-19, anuncio que a China irá fornecer mais US$ 3 bilhões em ajuda internacional durante os próximos três anos em auxílio para a crise social e econômica nos países em desenvolvimento", declarou Xi por videoconferência.