21 out 2021

EFE Genebra 21 out 2021

A China é favorável, no caso das vacinas contra a covid-19, a abrir a exceção nos direitos de propriedade intelectual prevista em um acordo existente com a Organização Mundial do Comércio (OMC), afirmou nesta quarta-feira o ministro de Comércio chinês, Wang Wentao.

Cerca de cem países em desenvolvimento solicitam há um ano o uso desta cláusula de exceção para que possam produzir vacinas contra a covid-19 e dessa forma contornar o problema da desigualdade de distribuição do imunizante para interromper a pandemia.