As autoridades da China decidiram nesta sexta-feira que menores de 3 a 17 anos também podem ser imunizados com as vacinas aprovadas para uso emergencial contra a Covid-19 no país.

De acordo com a agência de notícias oficial "Xinhua", os imunizantes desenvolvidos pelas empresas farmacêuticas locais Sinopharm e Sinovac - que estão entre os aprovados para adultos no país - se mostraram seguros em pessoas dessa faixa etária após testes clínicos e análises de especialistas.