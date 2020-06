A China aprovou nesta segunda-feira a utilização interna no Exército da nova vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics.

A companhia, com sede na cidade de Tianjin, no nordeste do país, indicou que sua nova vacina recombinante contra o coronavírus (vetor de adenovírus Ad5-nCoV) foi aprovada pelo Exército na última quinta-feira para "uso pelos militares" como partes dos "medicamentos para necessidades especiais", de acordo com a mídia local.