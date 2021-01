A China cancelou as celebrações do Ano Novo chinês, as mais importantes no país asiático, em várias províncias devido a pequenos surtos do Covid-19 registados em algumas delas e para evitar possíveis infecções, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela imprensa oficial.

As celebrações serão canceladas nas províncias de Sichuan (centro), no nordeste de Liaoning e Heilongjiang (onde ocorrem vários surtos), bem como nas de Yunnan (sul), Hubei (centro-leste), Ningxia (oeste), Gansu (centro-norte) e Shanxi (centro).