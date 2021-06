O Partido Comunista da China (PCCh) comemorou nesta segunda-feira o centésimo aniversário de sua fundação - que acontecerá na próxima quinta -, com um grande show artístico no Estádio Nacional de Pequim, conhecido como Ninho do Pássaro, do qual participaram os principais líderes da legenda.

A apresentação reuniu em palco cerca de 2 mil atores e dançarinos, com uma grande tela de fundo mostrando imagens das diferentes etapas da história do partido, desde que foi fundado por um pequeno grupo de comunistas em Xangai, em julho de 1921.