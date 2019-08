A China se "opõe firmemente a uma intensificação da guerra comercial" que mantém com os Estados Unidos e prefere "negociações tranquilas", segundo disse o líder negociador do país asiático, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, informou nesta segunda-feira o jornal de Hong Kong "South China Morning Post".

Durante um discurso por causa de uma exposição em Chongqing (no centro da China), Liu mostrou disposição em solucionar a disputa comercial com os EUA "mediante negociações tranquilas. Nos opomos totalmente à intensificação da guerra comercial, que não é benéfica nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para o mundo".