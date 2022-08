O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, criticou nesta quarta-feira a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à Taiwan, garantindo que se tratou de uma "completa farsa".

"Aqueles que brincam com fogo não acabarão bem, e os que ofendem a China devem ser castigados", disse o chanceler, em entrevista à emissora estatal chinesa "CCTV", concedida em Phnom Penh, capital do Camboja, onde participa de reunião de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático.