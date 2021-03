A China confirmou nesta quinta-feira que a reunião da Assembleia Nacional Popular (ANP), o órgão legislativo do país, que terá início nesta sexta-feira empreenderá uma reforma do sistema eleitoral em Hong Kong, que, segundo todos os indícios, reduzirá significativamente as possibilidades de ação política da oposição na cidade.

Na entrevista coletiva prévia à assembleia, o porta-voz da ANP, Zhang Yesui, disse que o parlamento chinês abordará uma "melhoria do sistema eleitoral da região administrativa especial de Hong Kong".