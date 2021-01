Uma equipe de "especialistas internacionais" da Organização Mundial da Saúde (OMS) visitará a China nesta semana para realizar uma investigação sobre as origens do coronavírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, confirmou nesta segunda-feira a Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

Em breve comunicado publicado em seu site, a agência apenas indica que os técnicos da OMS chegarão à China na próxima quinta-feira e que irão "cooperar" com os cientistas locais nessas investigações.