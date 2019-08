A China criticou nesta terça-feira os Estados Unidos por causa do rompimento de forma unilateral do tratado com a Rússia para a eliminação de mísseis de curto e médio alcances, assinado com a antiga União Soviética durante a Guerra Fria.

"A intenção é fazer com que o tratado não seja válido e assim buscar vantagens militares e estratégicas", disse o embaixador do país asiático Li Song, na sessão da Conferência do Desarmamento em Genebra, na Suíça.