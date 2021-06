A China criticou nesta segunda-feira a declaração final da cúpula do G7 realizada no final de semana em Carbis Bay, no Reino Unido, na qual seus membros pediram a Pequim que respeitasse os direitos humanos, especialmente na província de Xinjiang, e garantisse um alto nível de autonomia em Hong Kong.

"A declaração distorce os fatos sobre Xinjiang, Hong Kong, Taiwan e outros assuntos para difamar deliberadamente a China", disse um porta-voz da embaixada chinesa no Reino Unido em comunicado.