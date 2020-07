A China somou 68 novos casos do novo coronavírus na segunda-feira, com a maior parte das infecções na província de Xinjiang, no noroeste do país, que registrou 57 contágios, de acordo com informações divulgadas nesta terça pela Comissão Nacional de Saúde.

O outro grande surto ativo, na província de Liaoning, no nordeste, adicionou seis casos, enquanto Pequim - que estava 21 dias sem registro de infecções -, confirmou um caso.