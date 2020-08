A cidade de Shenzhen, na província de Guangzhou, no sul da China, encontrou traços do novo coronavírus em amostras de um lote de asas de frango congeladas importadas do Brasil, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela imprensa local.

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças local garante ter encontrado os restos na superfície de uma amostra deste produto, e que os testes de ácido nucléico que foram realizados deram positivos, segundo o jornal estatal chinês "Global Times".