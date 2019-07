Com apenas 22 anos, Joshua Wong foi um dos principais nomes da chamada "Revolução dos Guarda-Chuvas" em Hong Kong no ano de 2014, quando tinha somente 17, e saiu da prisão há três semanas, no auge dos protestos na antiga colônia britânica contra o projeto de lei de extradição para a China.

Na mesma manhã que deixou a prisão, Wong apareceu em frente à sede do parlamento, onde foi aclamado e ovacionado por milhares de jovens que protestavam contra o projeto de lei e pediam a renúncia da chefe de governo local, Carrie Lam.