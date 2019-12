O Partido Comunista da China considerou que a tendência de constante crescimento em longo prazo da economia do país continuará, e apontou que a pressão externa precisa ser transformada, para avançar em reformas e no processo de abertura, segundo veiculou neste sábado a agência de notícias "Xinhua".

O politburo do Comitê Central da legenda que comanda a China se reuniu nesta sexta-feira, para analisar os planos econômicos para o país em 2020, assim como para elaborar medidas que visam a combater a corrupção, de acordo com o veículo estatal de imprensa.

No encontro, foi avaliado que, diante da complicada conjuntura atual, tanto no país como no exterior, a China conseguiu seguir saudável e com desenvolvimento sustentado, econômica e socialmente, conforme destaca a "Xinhua".

O núcleo dirigente do Partido Comunista considera que, em 2020, será o ano de acabar de "construir uma sociedade moderadamente próspera" em todos os campos.

"A tendência básica de constante crescimento em longo prazo da economia chinesa permanece inalterado para o presente e para o próximo período", destaca o politburo, que é formado por 24 membros.

Neste ano, o avanço da economia do país asiático está mais lento neste ano, e chegou ao terceiro semestre a 6%, a marca mais baixa em quase 30 anos.

O crescimento para todo ano de 2019, de acordo com as autoridades locais, segue girando em torno de 6% e 6,5% para todo o ano.

Na reunião do politburo, os integrantes destacaram que a China adotou importantes medidas para a reforma e a abertura econômica com "uma reforma estrutural com profundidade no lado da oferta", assim como para o avanço da inovação científica e tecnológica.

Os dirigentes do Partido Comunista decidiram manter as políticas macroeconômicas estáveis e microeconômicas flexíveis, além de assegurar que as políticas sociais cubram as necessidades básicas da população.

Além disso, o politburo garantiu que intensificou os esforços para combater a corrupção e vem consolidando uma grande vitória na luta contra a mesma.