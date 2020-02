O vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde da China, Zeng Yixin, disse nesta sexta-feira que a situação geral em relação ao surto de coronavírus "está melhorando" e que a epidemia está "sob controle", sem novos casos em 14 das 34 províncias e regiões autônomas do país.

Durante entrevista coletiva de imprensa em Pequim, Zeng reconheceu, no entanto, que na província de Hubei, foco da epidemia e sua capital, Wuhan, os casos diários de mortes ainda estão "em um nível elevado", que deve ser levado a sério.

Ontem, Hubei registrou 115 novas mortes e 411 novas infectadas, de acordo com os dados oficiais mais recentes, com os quais mais de 60 mil casos confirmados na província, dentre os quais 2.144 pessoas morreram.

"O controle da epidemia teve conquistas significativas e a situação tende a melhorar", disse Zeng, afirmando que o número diário de novos casos confirmados na China caiu de um máximo de 15.152 para menos de 900 registrados ontem.

No entanto, esse pico foi registrado logo após as condições para considerar uma pessoa infectada estarem relaxadas e os baixos números de ontem e do dia anterior serem devidos, em parte, ao fato das autoridades terem recuado e restabelecido um sistema mais rigoroso de contagem de contágio.

Na mesma entrevista coletiva, o vice-ministro de Ciência e Tecnologia, Xu Nanping, disse que a primeira vacina contra o coronavírus poderia estar pronta para testes clínicos no final de abril.

Xu destacou a recuperação de vários pacientes graças ao tratamento com plasma, que consiste na transferência de sangue de pessoas que se recuperaram para pacientes que estão particularmente doentes. EFE

jg/phg